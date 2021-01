Van Alphen ‘niet teleurgesteld’ na zilver op WK veldrijden voor beloften

Sterkste in Thialf Irene Schouten wint ook tweede massastart in wereldbe­ker

30 januari Irene Schouten (28) heeft in Heerenveen ook de tweede en de laatste massastart dit seizoen in de wereldbeker gewonnen. Na zestien nerveuze rondjes bleek de tweevoudig wereldkampioene op dit onderdeel toch weer de sterkste in de eindsprint. Vorige week zegevierde Schouten in Thialf eveneens op de massastart. Met twee overwinningen veroverde ze overtuigend de wereldbeker.