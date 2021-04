Van Barneveld gelooft in Van Gerwen: ‘Daar is Michael te goed voor’

Raymond van Barneveld verwacht dat Michael van Gerwen op den duur wel weer de eerste plek op de zogenoemde Order of Merit in handen krijgt. ,,Zijn spel is meer dan genoeg om weer nummer één van de wereld te worden. Hij gaat dat echt wel weer oppakken, daar is hij te compleet voor.”

Door Twan Bovée



Van Gerwen raakte begin dit jaar de eerste positie kwijt aan Gerwyn Price. Dat gebeurde omdat de 31-jarige Vlijmenaar op het WK darts zelf in de kwartfinales sneuvelde en zijn grootste rivaal voor het eerst in zijn carrière de wereldtitel bemachtigde. Na zeven aaneengesloten jaren op de hoogste troon te hebben gezeten, moet hij nu genoegen nemen met de tweede positie.

Ondanks een minder afgelopen jaar verwacht Van Barneveld dat Van Gerwen niet klein te krijgen is. ,,Michael is daar te goed voor. Hij is nog zo jong en kan nog minimaal tien tot vijftien jaar doorgaan. Tenminste, als hij dat zelf ook wil. Hij is weer goed bezig, ook al heeft hij nog niet gewonnen. Maar hij komt er wel aan, dat voel je”, aldus de 53-jarige Hagenaar tegenover RTL7 Darts, waar hij maandagavond als analist aanschoof voor de eerste speelavond in de Premier League.

Quote Die triple 19 bij deze meneer is zo bizar, hij hoeft er maar naar te kijken en de pijl zit erin Raymond van Barneveld

Van Barneveld stipte vervolgens het zogenoemde cover shot van Van Gerwen als een van zijn ijzersterke punten. De drievoudig wereldkampioen staat erom bekend zodra hij triple 20 mist om snel te switchen richting triple 19. ,,Die triple 19 bij deze meneer is zo bizar, hij hoeft er maar naar te kijken en de pijl zit erin. Dat is zo’n ongelooflijk wapen van hem. Hij gooit eigenlijk nooit scores van 60 of 59, er zit bijna altijd wel een triple bij. Het ligt soms nog een beetje aan het finishen, maar als dat ook gewoon compleet is dan moet je van heel goeden huize komen om Michael te verslaan.”

Volledig scherm Raymond van Barneveld © PDC

Comeback Van Barneveld

Zelf maakte Van Barneveld na een jaar afwezigheid in 2021 zijn comeback in het professionele circuit. Dat deed de vijfvoudig wereldkampioen niet onverdienstelijk. Zo won hij in de eerste Super Series één van de vijf vloertoernooien. Bij de laatste reeks van de Super Series, vorige maand in Milton Keynes, sloeg vervolgens wel de schrik toe rond Barney. Daar werd hij - nadat hij zelf had verloren en bij een andere partij de scores had bijgehouden - onwel en zakte meerdere keren in elkaar.

Na behandeling door medisch personeel werd Van Barneveld destijds naar zijn hotelkamer gebracht om verder aan te sterken. Een dag later kwam hij met een verklaring voor zijn fysieke inzinking. ,,Ik heb suikerziekte dus dat is het eerste waar je dan aan denkt”, zei hij. ,,Mijn suikerspiegel bleek inderdaad iets verhoogd, maar niet veel. Vermoedelijk speelden er ook andere dingen mee. Ik heb veel stress de laatste tijd thuis vanwege de gezondheid van mijn vader. Hij heeft een herseninfarct gehad en is nu aan het revalideren. En het darts brengt ook druk met zich mee natuurlijk. Bovendien konden de ramen op mijn hotelkamer niet open en had ik weinig frisse lucht gekregen die dag. Maar ik ben oké nu.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Nu twee weken later schoof Van Barneveld dus weer aan als analist voor de start van de Premier League, het event dat hij zelf ooit eenmaal (2014) won. Van Gerwen speelde maandagavond in de eerste speelronde gelijk (6-6 in legs) tegen Dimitri van den Bergh. Net als vorig jaar is er vanwege het coronavirus geen publiek welkom en worden alle wedstrijden in de prestigieuze competitie achter gesloten deuren afgewerkt.