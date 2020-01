Van Barneveld gooit dartstrofeeën in de verkoop: ‘Heb er niets meer mee’

In gesprek met de NOS laat Barney weten vanaf volgende week vrijdag alles onder de hamer te doen. ,,Het mag weg. Ik heb er niets meer mee, serieus niet. Het lijkt mij ook leuk voor de fans, die mij jarenlang volgden. Om hen dat aan te bieden’’, aldus Van Barneveld. ,,Er zullen een hoop mensen zeggen: ‘Hij ligt in scheiding en heeft geld nodig.’ Nou, je mag mijn bankafschriften zien, dat is zeker niet het geval.’’