Van Barneveld klopt Cullen en lijkt tóch op tijd in vorm voor het WK

In de tweede ronde van Players Championship Finals won Van Barneveld namelijk betrekkelijk eenvoudig van Joe Cullen: 6-3. En gisteren bleek ‘Barney’ al een maatje te groot voor Nathan Aspinal: 6-2. De ervaren Hagenaar neemt het vanavond in de derde ronde op tegen Glen Durrant.



Overigens was het niet Van Barneveld, maar zijn landgenoot Michael van Gerwen die vanmiddag in het Engelse Minehead de show stal. 'Mighty Mike’ gooide in zijn tweederondepartij tegen Adrian Lewis namelijk een ninedarter. Van Gerwen versloeg Lewis uiteindelijk met 6-5 en plaatste zich net als Van Barneveld voor de derde ronde.



Maandag is de loting voor het WK darts, dat vanaf 13 december in Londen wordt gehouden.