Van Barneveld krijgt in november biografie: ‘Game Over’

In de biografie wordt het verhaal verteld van de Haagse postbode die het schopte tot vijfvoudig wereldkampioen. Het boek gaat echter ook over de onzekerheid en depressies waar 'Barney' last van heeft.



Voor Game Over is de darter gevolgd in het laatste jaar van zijn carrière, ‘een jaar waarin winnen allang niet meer vanzelfsprekend is, waarin hij worstelt met diabetes, overvallers het hebben voorzien op zijn woning, een scheiding aanstaande is en andere privéproblemen energie opslokken’.



De biografie is geschreven door journalist Jasper Boks, die ook betrokken was bij de documentaire 'Barney, het verdriet van een wereldkampioen'. Van Barneveld wil zijn laatste toernooi spelen op het WK darts in december en januari. Op 8 februari neemt hij officieel afscheid met een speciale avond in de Ziggo Dome.