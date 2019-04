Van Barneveld krijgt 'spectaculair afscheid’ in Ziggo Dome

Dat maakte de Haagse dartheld vandaag in de Ochtendshow van Radio538 bekend. ,,Het moet iets unieks worden”, zei Van Barneveld tegen radio-dj Frank Dane. ,,Er moeten oude darters langskomen, waar ik finales tegen heb gespeeld. Het evenement moet volgend jaar in februari plaatsvinden. Het lijkt me helemaal geweldig.”



De Hagenaar heeft een paar zware, emotionele dagen achter de rug. Na een nederlaag tegen Michael van Gerwen in Ahoy maakte hij bekend er een vroegtijdig einde aan te maken. Daar kwam hij later op terug. Hij zei uit emotie voor zijn beurt te hebben gesproken. Hij maakt vooralsnog het seizoen dus gewoon nog af. ,,Ik ben een geboren winnaar en dan wil je toch nog graag naar het WK toe. Je wilt jezelf en je fans nog iets moois laten zien. Je wilt afsluiten met een mooie herinnering”, zei de dartkampioen.



Dit jaar wil hij zich van zijn beste kant laten zien. Barney wil rust nemen en wat fitter worden, zodat hij er met een knal uit kan gaan. ,,Ik ga wat meer sporten en trainen. Ik kan me nu volledig richten op de weekenden, op de vloertoernooien. Daar moet ik me volledig op focussen om nog televisietoernooien te spelen.”



Stoppen kan altijd nog, stelt hij. Hoewel het ‘geen lijdensweg’ moet worden, denkt hij toch het tij te kunnen keren en er een mooi afscheidsjaar van te maken. ,,Veertien dagen geleden sta je op een finale op ProTour. En een paar dagen later win je van Max Hopp met een mooie 170-finish. Het is niet zo dat het allemaal weg is. Het kan met darts ook zo weer terug zijn. Voor de fans, voor mijn familie en voor mijzelf hoop ik dat ik nog kan pieken.”



