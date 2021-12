Van Barneveld laat van zich horen na coronabesmetting: ‘Ik voel me goed’

Vorige week Twitterde hij na zijn verloren wedstrijd dat hij positief had getest op corona en dat hij direct zijn tegenstander Rob Cross had ingelicht. De 54-jarige Van Barneveld kreeg weinig lucht en had last van koorts. Een week na zijn besmetting gaat het een stuk beter met de vijfvoudig wereldkampioen. ‘Ik wil iedereen bedanken voor de berichten’, laat hij weten via Twitter. ‘Het betekent veel voor me. Ik wil jullie laten weten dat ik me goed voel en dat de symptomen gelukkig meevallen.’