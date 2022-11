Van Barneveld naar kwartfinales Grand Slam of Darts na sensationele pot tegen Whitlock

Raymond van Barneveld heeft zich als eerste darter geplaatst voor de kwartfinales van de Grand Slam of Darts. De Hagenaar, al geweldig in vorm in de groepsfase met drie zeges, won woensdagavond in de achtste finale van de Australiër Simon Whitlock, de nummer 29 van de wereldranglijst.