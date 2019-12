Van Barneveld speelt wedstrijdje tegen Jürgen Klopp

Kira Toussaint wint goud op 100 meter rugslag bij EK kortebaan

19:35 Kira Toussaint heeft bij de Europese kampioenschappen kortebaan in Glasgow de 100 meter rugslag gewonnen. De Nederlandse zwemster klokte in de finale in Glasgow 55,71 seconden. Dat was aanzienlijk langzamer dan een dag eerder in de halve finales, toen ze met 55,17 het nationale record aanscherpte.