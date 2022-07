Van Barneveld strandt in achtste finales Players Championship 19, Noppert bereikt laatste vier

Danny Noppert (nummer elf van de wereld) en Niels Zonneveld (nummer 78 van de wereld) pakten wel een ticket voor de kwartfinales van Players Championship 19. The Freeze, dit jaar al winnaar van de UK Open, stootte zelfs door naar de halve eindstrijd na een 6-1 zege op Rowby-John Rodriguez uit Oostenrijk. Zonneveld verloor in de kwartfinales van de Engelsman Ryan Searle: 4-6.



Gisteren was Dirk van Duijvenbode de beste bij Players Championship 18. Aubergenius won in de finale met 8-0 van de Duitser Gabriel Clemens en sloeg het volgende PDC-vloertoernooi in Barnsley over.