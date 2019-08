Van Barneveld tegenover Van Gerwen in finale New Zealand Darts Masters

De Hagenaar versloeg in de halve finale James Wade met 8-5. Eerder op de dag was Van Barneveld al te sterk voor Daryl Gurney met 8-6.



In de finale is Van Gerwen zijn tegenstander. De Brabander rekende vandaag af met Gary Anderson en Rob Cross. De nummer een van de wereld wil in Nieuw-Zeeland zijn titel verdedigen.