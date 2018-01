Van Barneveld: Teken de petitie, behoud de walk on-girls

Aanvoerder Van Ginkel keert tegen FC Twente terug bij PSV en is inzetbaar

14:23 Marco van Ginkel keert bij PSV terug in de wedstrijdselectie voor het duel met FC Twente. De aanvoerder ontbrak vanwege een lichte blessure in de wedstrijd tegen Heracles, maar is in Enschede weer inzetbaar.