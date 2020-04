Van Barneveld wint zesde speelronde ‘A Night at the Darts’

Nijman (drie), Evans en Scott Mitchell verdeelden eerder in de week de overwinningen, terwijl de na het afgelopen WK als prof gestopte Van Barneveld net als Martin Adams en Ritchie Edhouse nog op zeges wachtte. De vijfvoudig wereldkampioen begon de avond met een ruime winstpartij tegen zijn 19-jarige landgenoot Nijman (5-1), al hield het gemiddelde met iets meer dan 80 niet over.



Na een nipte nederlaag tegen Evans (4-5), van wie hij deze week enkel nog verloor, gooide Van Barneveld tegen voormalig Lakeside-kampioen Mitchell zijn beste partij van de avond. Dankzij een torenhoog gemiddelde van 108,91 kwam Scotty Dog er niet aan te pas: 5-0.



Wat aan het einde van de avond enkel nog restte voor Van Barneveld was een partij tegen oude rot Martin Adams. Zou hij die winnen, dan was de groepswinst op de zesde avond voor de Hagenaar. En dat gebeurde, want ook Wolfie ging met 5-0 zitten.



Na zes speelavonden sluit de indruk makende Nijman week 1 van ‘A Night at the Darts’, een initiatief van managementbureau Modus, winnend af. Bij dit geïmproviseerde event strijden elke avond vijf darters tegen elkaar vanuit hun huiskamer (of trainingsruimte natuurlijk), één speler krijgt telkens rust.