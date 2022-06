Van beroemde shirts tot een paardenstaart en een gesigneerd urinoir: allemaal goud geld waard

Rookie Jordan

In de etalage van veilinghuis Christie’s deze week geen impressionistisch werk van Claude Monet of een nog niet eerder ontdekte Mondriaan. Nee, in de glazen vitrine van het Rockefeller Centre in New York is een rookie card van Michael Jordan te bewonderen. De latere basketbalheld afgebeeld als eerstejaars prof in 1986, op een verzamelaarskaartje van de firma Upper Deck, zeg maar het Amerikaanse Panini. In topconditie, gesigneerd en wel. Bij financieel tijdschrift Forbes weten ze het zeker, dat kartonnen kaartje gaat mede door de populariteit van de Netflix-serie The Last Dance sowieso tussen de twee en drie miljoen dollar opleveren. Dat zou nog geen record betekenen, overigens. Een rookie card van LeBron James leverde vorig jaar liefst 5,2 miljoen dollar op.