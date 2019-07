Van de Moosdijk bevestigt deelname aan WK-races

Tour de France LIVE | Groep met grote namen heeft gaatje te pakken

12:29 Het Tour-circus is aangekomen in de Alpen, waar de komende drie dagen het klassement in de plooi zal vallen. De renners krijgen vandaag meteen drie loodzware beklimmingen voor de kiezen, waarvan twee van de buitencategorie. Om 11.25 is de officiële start en in dit liveblog mis je de hele dag geen moment.