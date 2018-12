Van de Pas vecht zich langs ‘The Samurai’ en staat in vierde ronde

Net als in zijn tweederondepartij tegen Jim Long pakte Van de Pas de eerste twee sets. In de openingsleg van de partij kwam Big Ben meteen goed weg, toen Alcinas drie pijlen miste om de break te plaatsen. Hierin slaagde Van de Pas in de vierde leg wel, waarmee hij ook meteen de eerste set greep. In de tweede set brak hij zijn opponent meteen en die zag hij, ondanks een fraaie 105-finish van Spaanse kant, niet meer terug.



Tegen Long zakte Van de Pas vervolgens weg en daar mocht hij ook nu weer voor beginnen te vrezen. Alcinas, die in de tweede ronde voor een sensatie zorgde met de uitschakeling van titelkandidaat Peter Wright, ging namelijk met de derde set aan de haal in wat met name op de dubbels bij tijd en wijle een foutenfestival was. De gemiddeldes zaten in dit stadium bij beide spelers rond de 84.



Van de Pas ging niet bij de pakken neerzitten en deed er een schepje bovenop in de vierde set. Aanvankelijk althans, want hij nam mede dankzij een 160-finish snel een 2-0 voorsprong. Van de Pas miste twee setpijlen en zag Alcinas helemaal terugkomen naar setwinst, waardoor Big Ben en The Samurai weer helemaal op gelijke hoogte stonden.



In de vijfde set kwam een belangrijk moment bij 1-1, toen Van de Pas 97 uitgooide om zijn eigen leg te houden. Opnieuw moest een vijfde leg de beslissing brengen. De Brabander toverde met zijn tegenstander nog niet op een finish een mooie 149-finish uit de hoge hoed om op matchpoint te komen. Hierin kwam Alcinas op voorsprong, maar Van de Pas greep hem in de beslissende leg en won daarmee de wedstrijd. Voor het eerst in zijn carrière staat hij in de achtste finale van het WK. Daarin speelt hij morgenmiddag tegen Brendan Dolan.



