Van de Pas verpest Duits onderonsje: ‘Ik werk niet mee aan dat feestje’

Voor Benito van de Pas voelde het WK halen na een slecht jaar al als een bonus. In Ally Pally werd de 26-jarige Tilburger vanavond aanvankelijk aangenaam verrast. Met een gemiddelde van nog geen 80 pakte hij met 3-2 de eerste set, ook omdat Gabriel Clemens daar vijf pijlen (!) voor liet liggen.



Zo genereus was de German Giant daarna niet meer. Met 3-0 trok hij de stand gelijk in de tweede set. Daarna herpakte Van de Pas zich in de de derde set. Big Ben ging steeds beter spelen. Dit tot frustratie van Clemens, die het zo graag in de volgende ronde tegen zijn landgenoot Max Hopp had willen opnemen.



Dat duel in de tweede ronde is echter voorbehouden aan Big Ben, die aan één pijl voor de wedstrijd genoeg had in de allesbeslissende vijfde leg in de vijfde set. Veelzeggend voor de partij was dat Clemens er daarvoor vier onbenut had gelaten.