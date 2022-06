Van de Zandschulp, Griekspoor en Van Rijthoven dagen elkaar uit: ‘Als jij het kan, kan ik het ook’

Schitte­rend afscheid drietal spelers en trainer Rosolo met landstitel

Veel in het geel uitgedoste supporters stonden te wachten tot ze de speelsters van Rosolo konden feliciteren met de zojuist behaalde landstitel op het veld in het dameskorfbal. Nadat de finale met 8-11 van Be Quick was gewonnen ontstond er na de huldiging een receptie op het veld.

26 juni