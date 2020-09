Van de Zandschulp loopt finaleplek in Ostrava mis

Griekspoor verliest in kwartfina­les challenger Praag

20 augustus Tallon Griekspoor is in de kwartfinales van het challengertoernooi van Praag uitgeschakeld. De nummer 190 van de wereld verloor in drie sets van de Fransman Pierre-Hugues Herbert, die als derde geplaatst is en de nummer 71 op de wereldranglijst is: 5-7 6-3 3-6.