Van de Zandschulp naar finale Duits challenger-toernooi

Serie B-duel tussen Ascoli en Cremonese afgelast vanwege coronavi­rus

17:32 De voetbalwedstrijd tussen Ascoli en Cremonese in de Serie B, het tweede niveau in Italië, is vandaag een uur voor aanvang afgelast. Dat gebeurde uit angst voor het nieuwe coronavirus, waar vandaag in Italië een tweede patiënt aan overleed. Het gaat om een vrouw in de noordelijke regio Lombardije, bericht persbureau ANSA.