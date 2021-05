Van de Zandschulp treft Pool Hurkacz op Roland Garros

LIVE | Kan Michael van Gerwen voor de zesde keer de Premier League Darts winnen?

20:02 Michael van Gerwen hoopt vanavond in Milton Keynes voor de zesde keer de Premier League Darts te winnen. De drievoudig wereldkampioen uit Vlijmen neemt het in de halve finale op tegen Jonny Clayton uit Wales. Voor de winnaar wacht in de finale de Portugees José de Sousa of de Engelsman Nathan Aspinall. De winnaar van de finale gaat met 250.000 Britse ponden (290.000 euro) naar huis.