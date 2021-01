Van de Zandschulp verslaat Italiaanse tiener, Schoofs niet naar Australian Open

kwalificatietoernooiBotic van de Zandschulp heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van het kwalificatietoernooi van de Australian Open. De nummer 156 van de wereld was in Doha (Qatar) met 3-6 6-1 6-4 te sterk voor de Italiaan Lorenzo Musetti, de mondiale nummer 129.

Musetti won in 2019 het juniorentoernooi van de Australian Open en is de voormalig nummer 1 bij de jeugd. Hij was als dertiende geplaatst in de kwalificaties.

In de tweede kwalificatieronde neemt Van de Zandschulp (25) het op tegen de Argentijn Andrea Collarini of de Braziliaan João Menezes.

Bibiane Schoofs bleef in het kwalificatietoernooi bij de vrouwen in de eerste ronde steken. Ze moest met 6-3 7-6 (6) haar meerdere erkennen in de Chileense Daniela Seguel.

Het kwalificatietoernooi voor de mannen wordt in Doha afgewerkt, de vrouwen proberen zich in Dubai te plaatsen voor het hoofdtoernooi. De kwalificaties worden niet in Melbourne gespeeld in verband met de strenge quarantainemaatregelen in Australië. Het hoofdtoernooi in Melbourne begint pas op 8 februari.