Van den Bergh en De Sousa debuteren in Premier League, start uitgesteld

Samenvatting Atalanta schittert tegen Sassuolo, assist Karsdorp bij zege AS Roma

17:15 Atalanta is het nieuwe jaar uitstekend begonnen. De ploeg van Marten de Roon en Hans Hateboer won in Bergamo met 5-1 van Sassuolo, dat daardoor de vierde plaats aan Napoli moet laten. Atalanta klom over Juventus heen naar de zesde plaats in de Serie A.