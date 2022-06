Van den Bergh klopt Van Duijvenbode en verpest Nederlands feestje bij Dutch Darts Masters

PSV is niet heel ver verwijderd van een inkomende transfer van Xavi Simons

PSV maakt vorderingen bij het aantrekken van Xavi Simons. De creatieveling is al geruime tijd in beeld om de Eindhovense club te versterken en inmiddels is duidelijk op welke basis dat zou moeten gebeuren. Simons staat op het punt om zijn contract bij Paris Saint-Germain te verlengen en kan dan uitgeleend worden aan PSV, zo bevestigen meerdere bronnen.

25 juni