Van den Boomen, voetbaldier van Someren én KRC Genk: ‘Dat neem je mee naar je eigen spel’

Een voetbaldier is iemand die altijd grassprietjes onder zijn schoenen heeft, altijd die vervelende rubberkorreltjes van het kunstgras in de was heeft en die vaker op de oude houten bankjes van de kleedkamer zit dan thuis op de bank. Dat Wesley van de Boomen in die categorie valt is een understatement. Op dinsdag en donderdag is hij te vinden aan de Potakkerweg te Someren, waar de rechtsback een jeugdteam traint en in het eerste elftal speelt.