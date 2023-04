Van der Poel kan leven met tweede plaats: ‘Een van mijn beste rondes die ik gereden heb, maar Tadej was beter’

Vierde, eerste, tweede, eerste en weer tweede. Mathieu van der Poel is in de Ronde van Vlaanderen een garantie voor de top vijf. De Nederlander toonde zich de beste van de rest achter winnaar Tadej Pogacar. ,,Ik ben een heel klein beetje teleurgesteld, maar ik kan het wel plaatsen.”

,,Tadej was beter. Op de Oude Kwaremont had ik geen antwoord meer. Jammer, maar ik vind dit een van mijn beste Rondes van Vlaanderen die ik gereden heb. Ik ben na de Paterberg blijven druk zetten, maar ik kwam niet dichter. Als je dan tweede wordt, dan kun je daar mee leven.”

Van der Poel had zich in het eerste uur laten verrassen in de waaiers, al relativeerde hij dat. ,,Ik heb daar mijn wedstrijd niet verloren, omdat ik zelf niets heb moeten rechtzetten. Mijn ploeg hield me goed uit de wind. Ik voelde me goed en kon mee de beslissing maken op de Kruisberg.”