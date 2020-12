Van der Poel spreekt zich uit over keuze tussen Tour en Olympische Spelen

Terug naar een historisch transfer­avond­je bij PSV, waarop aanwinst drie ineens Mario Götze was

29 december ,,Je moet nog even wachten op het eten jongen. Eet het dadelijk in de wagen maar op. Ik moet nu naar het Philips Stadion. Meteen.” Het is 6 oktober 2020, een uurtje of half acht in de avond. Normaal gesproken een gewone dag in het clubvoetbal, vlak voor een interlandperiode. Nu rijden schrijver dezes en zijn 10-jarige zoon door Eindhoven met twee warme pizza's op de achterbank. Niet alleen honger, maar ook journalistieke onrust zorgt voor kriebels in de maag.