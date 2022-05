Van der Voort grijpt net naast finale in Praag, Van Gerwen strandt in kwartfinales

Drievoudig wereldkampioen Van Gerwen, derde op de wereldranglijst, werd direct twee keer gebroken door Humphries, maar brak zelf ook twee keer terug. Bij een 2-3 stand zakte de Nederlander echter op scorend niveau in, terwijl Humphries zijn dubbels bleef raken en zo uit kon lopen naar een 5-3 voorsprong. Van Gerwen won nog één keer zijn eigen leg, maar kwam ook in de tiende en laatste leg er niet aan te pas: 6-4.

Van der Voort geeft voorsprong weg

Van der Voort won één keer in zijn carrière een Euro Tour-toernooi: de Austrian Darts Open in 2014, tevens het enige tv-toernooi dat hij ooit won bij de PDC.

Eerder vandaag volgende de darter uit Purmerend het spoor van Van Gerwen naar de kwartfinales. De 46-jarige Nederlander klopte in de achtste finales oud-wereldkampioen Adrian Lewis met 6-3, en had in de kwartfinales weinig moeite met de Tsjech Adam Gawlas (6-2). Voor die nummer 73 van de wereld is het een zeldzame thuiswedstrijd, en met het publiek achter zich bereikte hij verrassend de kwartfinales. Daar was het The Dutch Destroyer die profiteerde van de vele gemiste dubbels van Gawlas.