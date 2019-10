Van der Voort naar kwartfinales EK darts

Van der Voort begon sterk aan zijn tweede EK-partij. De Nederlander zorgde in de openingsronde voor een stunt door Mensur Suljovic met 6-1 aan de kant te schuiven en liet ook in zijn tweede wedstrijd geen spaan heel van zijn tegenstander. Binnen een mum van tijd stond hij op een 6-2 voorsprong en ging vanaf dat moment alles ‘met de darts mee’. Bij een 9-5 stand was het voor Van der Voort met zijn twee wedstrijdpijl raak.



Er zitten na vanavond nog twee Nederlanders in het toernooi. Van der Voort treft in de kwartfinales Gerwyn Price of Nathan Aspinall. Bij een eventuele halve finale volgt voor 'Fast Vinny’ mogelijk een ontmoeting met Jeffrey de Zwaan of Jermaine Wattimena, die later op de avond tegen elkaar spelen. De winnaar van die wedstrijd speelt tegen Michael Smith of Stephen Bunting in de kwartfinales.