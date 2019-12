Van der Voort: Zonder kracht in je lijf wordt het moeilijk

Vincent van der Voort is er niet in geslaagd in de tweede ronde van het WK voor een verrassing te zorgen. De 44-jarige darter uit Purmerend, die door griep en een pijnlijke knie verre van fit was, verloor met 3-1 van de als tiende geplaatste Engelsman Dave Chisnall.

Van der Voort stond al vrij snel met 2-0 in sets achter, hoewel hij wel zes pijlen miste om de eerste set in de wacht te slepen. Met een uitstekende derde set bracht hij vervolgens de spanning toch nog terug.

Ook in de vierde set kreeg de ‘Dutch Destroyer’ kansen, maar mede door een knappe 124-finish gooide Chisnall zichzelf uit de problemen. Na kwartfinaleplaatsen in 2011 en 2015 eindigde het avontuur voor Van der Voort, die aan het WK was begonnen met een overwinning op Keane Barry, deze keer in de tweede ronde.

Bekijk de beelden van de partij van Vincent van der Voort.

Enorm teleurgesteld

Van der Voort was duidelijk niet fit. Op het podium kuchte hij veelvuldig en veegde met een handdoek het zweet van zijn hoofd. ,,Precies op het belangrijkste toernooi van het jaar, daar baal ik verschrikkelijk van”, aldus Van der Voort. ,,Ik heb de griep en heb alles maar een beetje op gevoel gegooid. Hij was zeker te pakken, maar dan moet wel alles kloppen. Dat was niet zo en daar ben ik enorm teleurgesteld over. Als je geen kracht in je lijf heb, dan wordt het heel moeilijk.”

Vrijdagochtend gaat Van der Voort direct terug naar Nederland. Ook om een ziekenhuis op te zoeken. De 44-jarige darter uit Purmerend had al langer last van zijn rug, maar sinds hij bij het darten een andere houding heeft aangenomen baart een protesterende knie hem zorgen. ,,In mijn achterhoofd was ik daar wel steeds mee bezig, wat er aan de hand is. De griep gaat wel over, maar als er nu uitkomt dat ik een operatie nodig heb dan vraag ik me af hoe dit verder moet.”

Chisnall speelt in de volgende ronde weer tegen een Nederlander. Maandag staat hij tegenover Jeffrey de Zwaan in de derde ronde.

Volledig scherm Vincent Van der Voort oogde niet fit op het podium in ‘Ally Pally’. © BSR Agency