Van der Voort zonder setverlies naar de derde ronde WK darts: ‘Dit is de slechtste overwinning van mij ooit’

In de eerste set werd Van der Voort in de derde leg gebroken, maar vocht zich vervolgens knap terug (3-2). Ook in de tweede set moest de Nederlander terug komen van een achterstand. Adam Hunt kwam met magistraal spel 2-0 voor, maar verzuimde die vorm door te zetten in de laatste legs en zag de 'Dutch Destroyer’ de set met 3-2 pakken. In de laatste set kwam de Nederlander niet meer in de problemen (3-0).