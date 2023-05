Van Duijvenbode bereikt kwartfinales, Noppert onderuit, Van Gerwen treft Schindler

Van Duijvenbode, elfde op de wereldranglijst, had al snel een break te pakken (2-0), maar Campbell, de nummer 62 van de wereld knokte zich terug in de partij. Vanaf 3-3 won de Nederlander drie legs op rij waardoor hij zich plaatste voor de kwartfinales. Het gemiddelde van Van Duijvenbode was met 93,40 hoger dan dat van Campbell (88,18). Ook het finishpercentage was in het voordeel van Aubergenius : 46,15 procent om 21,43 procent. (tekst gaat verder onder de tweet)

Noppert

Danny Noppert is in achtste finales van de Belgian Darts Open uitgeschakeld door Nathan Aspinall. In een spannend duel in de Oktoberhallen in Wieze was de Engelsman met 6-4 te sterk voor de Nederlander.



Voor de derde week op rij stonden twee ervaren darters tegenover elkaar staan in de Euro Tour. De eerste twee keer won Noppert met 6-5, maar vandaag trok Aspinall aan het langste eind. The Asp was gister al ijzersterk tegen Martijn Kleermaker (6-1) en zette zijn niveau vandaag voort. Hij had genoeg aan een break in de eerste leg tegen Noppert, die veel pijlen op de dubbel miste. The Freeze bleef in de wedstrijd, maar kon niet terug breken. Dat was mede dankzij een indrukwekkende 127-finish bij een stand van 4-3.



