Van Duijvenbode en Noppert zijn ook Noord-Ierland de baas en staan in halve finale World Cup of Darts

World Cup of DartsDirk van Duijvenbode en Danny Noppert staan in de halve finale van de World Cup of Darts. Noord-Ierland werd, met de nodige moeite, met 2-0 aan de kant gezet. En zo kan Nederland wachten wie de tegenstander gaat worden: Wales of Duitsland?