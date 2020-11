Van Duijvenbode en Van Gerwen denderen door naar kwartfinales

Later op de avond plaatste Michael van Gerwen zich als tweede Nederlander voor de kwartfinales. Hij rekende in de afsluitende derderondepartij af met landgenoot Jeffrey de Zwaan: 10-7. Van Gerwen nam een 8-3-voorsprong, maar De Zwaan won vervolgens drie legs op een rij. Bij 9-6 kreeg ‘MVG’ zijn eerste matchdart, maar pas een leg later maakte hij het af met dubbel-2.



Van Gerwen, die de Players Championship Finals al vijfmaal in zijn loopbaan wist te winnen, liet een gemiddelde van 96,33 noteren. De Zwaan scoorde 91,04 per drie pijlen.



De Players Championship Finals, het laatste grote toernooi in de aanloop naar het WK, wordt normaal gesproken georganiseerd in het Engelse Minehead. Dit jaar is vanwege de coronapandemie uitgeweken naar Coventry.