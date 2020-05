Van Duijvenbode kansloos tegen Anderson

PS­V-supporter houdt ook op 16.000 kilometer afstand zijn seizoen­kaart: ‘Juist nu is het nodig’

16 mei Spelen zonder publiek wordt misschien nog lange tijd de norm in het betaald voetbal. Waarom zou je dan een seizoenkaart van PSV nemen? ,,Juist nu is het nodig”, zegt PSV-supporter Bart van Gemert vanuit Australië, die gewend is aan hele seizoenen zonder het kijken van een wedstrijd in het Philips Stadion.