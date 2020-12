Van Duijvenbode stunt tegen oud-wereldkampioen Cross in thriller

Dumfries wordt bang van boze Schmidt: ‘Een schandali­ge eerste helft’

22:30 Denzel Dumfries was niet te spreken over de eerste helft van PSV tegen VVV-Venlo. Na een ruststand van 1-1 wonnen de Eindhovenaren uiteindelijk met 4-1. ,,Ik denk dat we eerlijk naar ons zelf moeten zijn en zeggen dat we qua energie een schandalige eerste helft op de mat hebben gelegd", aldus de aanvoerder tegen FOX Sports.