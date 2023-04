Van een opblaasbanaan tot een tijdelijke staking: terug naar het laatste thuisduel van Feyenoord tegen AS Roma

Bij de wedstrijd Feyenoord - AS Roma gaan de gedachten natuurlijk meteen uit naar de Conference League-finale van vorig seizoen. Maar ook de laatste keer dat beide ploegen, die vanavond in Rotterdam tegen over elkaar staan, in de Kuip tegen elkaar speelden, werd het een meeslepende avond. Tijd om terug te blikken op het knotsgekke Europa League-duel op 26 februari 2015, dat bol stond van de incidenten.

De week voor het duel in Rotterdam had een deel van de Feyenoord-supporters zich in de Italiaanse hoofdstad misdragen door de zeventiende-eeuwse Barcaccia-fontein te beschadigen. De ploeg van Fred Rutten zelf liet zich van zijn beste kant zien op het veld, sleepte er in de eerste helft een knap gelijkspel uit (1-1) en verschafte zichzelf een mooie uitgangspositie in de tweede ronde van de Europa League tijdens het seizoen 2014/15.

Alles was dus nog mogelijk in de return voor Feyenoord, dat onder meer Roma-grootheden Francesco Totti en Daniele de Rossi en aanvallers als Gervinho en Adem Ljajic in toom moest houden. Dat lukte in een ouderwets kolkende Kuip voor rust redelijk, tot de blessuretijd van de eerste helft. Toen werkte Ljalic een voorzet van dichtbij binnen. Vreugde bij Roma en woede bij het Feyenoordpubliek, temeer omdat de Romeinen de goal uitbundig voor een groep Rotterdamse supporters vierden: 0-1.

Knotsgekke tweede helft

Wat er vervolgens na rust allemaal gebeurde, is bijna niet in een paar alinea's te beschrijven. Eerst kreeg de ingevallen spits Mitchell Te Vrede rood na een ongelukkige tackle op de enkel van een tegenstander, waarna de Kuip ontplofte van woede. Scheidsrechter Clément Turpin voelde zich genoodzaakt om - onder meer omdat er voorwerpen op de grasmat werden gegooid - de wedstrijd tijdelijk te staken.

Het was niet de enige keer dat de scheidsrechter handelend moest optreden. Al voor rust lag het duel even stil, omdat er vanuit het publiek een opblaasbare banaan het veld op was gegooid, terwijl ook na de afkoelingsperiode supporters doorgingen met troep op het veld gooien.

Volledig scherm Mitchell Te Vrede krijgt tot zijn eigen verbazing rood van Turpin. © Pim Ras Fotografie

De afkoelingsperiode deed de spelers van Feyenoord overigens goed, want Elvis Manu schoot - koud in het veld - de thuisploeg uit het niets op 1-1. Dit keer ontplofte het stadion van vreugde. Wat bijna niemand meekreeg, was de rode kaart van reservedoelman Erwin Mulder. Pakte hij de grensrechter nou beet? Stak hij bij het juichen zijn middelvinger op? Op die avond zelf begreep niemand er in het stadion iets van.

Even leek Feyenoord op weg naar een verlenging. Leek, want nog geen twee minuten later was de vreugde alweer verstomd door de Italiaanse 1-2. Gervinho tikte na een ragfijne voorzet van dichtbij binnen en velde daarmee het vonnis.

De turbulente avond in Rotterdam kreeg nog een staartje. De UEFA legde Feyenoord eerst een wedstrijd zonder publiek als straf op. Later werd dat weer teruggedraaid. Vanavond zijn er in elk geval geen Italiaanse fans welkom in de Kuip. In Rome zijn er volgende week tijdens de return dan weer geen supporters van Feyenoord.

Volledig scherm De Franse scheidsrechter Clément Turpin staakt de wedstrijd tussen Feyenoord en AS Roma op 26 februari 2015. © Pim Ras Fotografie

Volledig scherm Elvis Manu maant de Feyenoord-fans tot rust nadat er weer wat op het veld werd gegooid. © Pim Ras Fotografie

Volledig scherm Feyenoord en Roma voorafgaand aan de return in De Kuip. © Pim Ras Fotografie

Volledig scherm Teleurstelling bij Feyenoord. © Pim Ras Fotografie