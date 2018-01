Van Genugten kent pech en verliest top 5-klassering, Van Kasteren valt uit

Corne van Kessel met gekneusde hand naar WB Nommay

17 januari Corné van Kessel gaat zondag in het Franse Nommay van start in de voorlaatste manche van de wereldbeker veldrijden. ,,Het zal wel pijn doen, maar ik kan rijden", zegt de 26-jarige Telenet-renner uit Veldhoven over handblessure die hij overhield aan het NK veldrijden van afgelopen zondag. Daar kwam hij met zijn hand klem te zitten in de knoop van een touw, dat gespannen stond langs het parcours.