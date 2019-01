Van Genugten toch nog tweede in koninginnenrit Dakar: ‘Morgen er eens goed voor zitten’

Van Genugten ging als een speer van start in de koninginnenrit. In de wetenschap dat kilometers verderop teamgenoot Maurits van den Heuvel op de kant lag. Van Genugten startte een uur of drie later dan zijn ploegmaat. ,,Het eerste stuk van pakweg 100 km was heel snel, met feshfesh-paden. Daar kwamen we wel aardig doorheen, ondanks dat er een dichte mist hing.”

Om zoveel mogelijk verloren tijd goed te maken, besloot Van Genugten het gaspedaal diep in te drukken. Een vlekkeloze rit volgde, tot circa veertig kilomter van de meet. Een lekke band gooide roet in het eten. ,,Dat was jammer, maar blijkbaar kan het niet één dag helemaal vlekkeloos gaan deze Dakar. Uiteindelijk was het toch wel een goede dag, blijkt later. Morgen gaan we er in elk geval nog eens goed voor zitten.”