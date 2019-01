Van Gerwen baalt van Brexit: ‘Kost me tien procent’

Van Gerwen stijgt op eeuwige ranglijst met PD­C-ti­tels

0:00 Michael van Gerwen is de tweede darter ooit die drie wereldtitels op zijn naam heeft bij dartsbond PDC. Na 2014 en 2017 won de Brabander vanavond zijn derde mondiale titel. De eerste plaats op de eeuwige ranglijst is waarschijnlijk tot in lengte der dagen voor Phil Taylor, die 16 wereldtitels op zak heeft.