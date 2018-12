Van Gerwen baalt van ‘luie’ Anderson en Barney

Door Max van der Put



,,Rob Cross heeft het daar wel heel makkelijk”, foeterde Van Gerwen na zijn puike partij tegen Adrian Lewis in de vierde ronde. ,,Het komt allemaal omdat Gary Anderson en Raymond (van Barneveld, red) aan zo weinig toernooien meedoen. Daardoor staan ze lager op de wereldranglijst dan dat ze waard zijn. En daardoor krijg je zo’n raar speelschema. Nu zit alles bij elkaar. Kijk ook naar het kwart van Benito van de Pas. Hij werkt er hard voor, hoor. Maar daar staan toch andere jongens dan die ik tegenover me krijg.”



De route naar zijn derde wereldtitel loopt nu via Ryan Joyce en daarna waarschijnlijk via Gary Anderson en Rob Cross, de nummers 4 en 2 van de wereldranglijst. ,,Ik kijk uit naar een partij tegen Gary Anderson. Hij heeft een goed track-record tegen mij, maar dat zegt me nu niks. Hij mag blij zijn dat hij nog in het toernooi zit.”



En Barney… Van Gerwen heeft weinig medelijden. ,,Ik heb een paar keer tegen hem gezegd dat het verstandig zou zijn om meer toernooien te spelen. Hij deed het niet en de gevolgen zijn niet misselijk. Hij zakt nu enorm ver weg op de wereldranglijst. Dit kan goed zijn laatste WK zijn geweest.”