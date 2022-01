Van Gerwen-beul Cullen pakt met Darts Masters eerste majortoernooi van 2022

Joe Cullen heeft de finale van de Darts Masters in Milton Keynes gewonnen. Hij was met 11-9 te sterk voor Dave Chisnall, al had hij de grootste moeite van de wereld om uiteindelijk de winnende pijl erin te krijgen.

Cullen versloeg in de halve finale José de Sousa met 11-8. Chisnall won in de andere halve finale met 11-6 van Jonny Clayton en rekende eerder in het toernooi al af met WK-finalist Michael Smith, James Wade en Stephen Bunting.

Cullen won eerder op de zondag met 10-7 van Michael van Gerwen in de kwartfinale. Op social media reageerde Van Gerwen op zijn uitschakeling. ,,Ik kan aan mezelf de schuld geven dat ik zo slecht heb gespeeld. Alle credits naar Joe Cullen en succes in de halve finale”, schrijft Van Gerwen. ,,Voor mij is het tijd om mij te richten op volgende week”, sluit Van Gerwen af, die donderdag in Cardiff begint aan de Premier League.

Elfde pijl raak

Cullen pakte al vroeg de leiding, maar leverde een 2-5 voorsprong net zo snel weer in. Bij een 5-5 stand trapte Cullen weer het gaspedaal in en bracht hij het verschil opnieuw op drie, en daar bleef het lange tijd bij. Bij een stand van 7-10 kreeg Cullen zijn eerste wedstrijdpijlen, maar die liet hij onbenut. Een leg later faalde Cullen wederom toen hij meerdere pijlen kreeg om de wedstrijd naar zich toe te trekken. Chisnall kreeg de kans om de stand gelijk te maken en er een allesbeslissende leg uit te slepen, maar juist op dat moment gooide Cullen wél raak. Zijn elfde wedstrijdpijl leverde Cullen zijn eerste major-overwinning op.

De emotionele Cullen viel direct na de wedstrijd zijn vader in de armen, die in de zaal getuige was van de grootste overwinning van zijn zoon. ,,Dit is waar ik van droomde: een groot tv-toernooi winnen. Hopelijk is dit de eerste van heel veel overwinningen", zei Cullen na afloop. ,,Heb ik er tien gemist? Ik wist niet dat het er zoveel waren, haha. Maar toen ik de dubbel 18 eindelijk raakte, voelde het echt als een enorme bevrijding.”