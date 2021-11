Van Gerwen binnen tien minuten klaar met Ashton: ‘Ik denk dat het nog beter kan’

Raymond van Barneveld krijgt ‘bonus’ richting WK: ‘Als mijn hoofd goed staat, kan ik van iedereen winnen’

,,Het is goed om terug te zijn en alle bekende gezichten te zien”, zegt Raymond van Barneveld, die zich bij de Grand Slam of Darts weer mag meten met de wereldtop. ,,Ik kan niet wachten om op het grote podium voor een fantastisch publiek te spelen. Ik ga mijn uiterste best doen.” Na een kort pensioen keerde de vijfvoudig wereldkampioen begin dit jaar terug in het profcircuit.

14:13