Van Gerwen blameert zich in eerste ronde German Masters

VIDEO Malen zet PSV op het goede spoor tegen Aris Saloniki

12 juli Donyell Malen heeft PSV met twee treffers op het goede spoor gezet voor de eerste oefenzege van het seizoen. In Oosterhout won de formatie van Mark van Bommel vrijdagavond met 3-0 van het Griekse Aris Saloniki, de nummer vijf uit de hoogste afdeling in dat land van vorig seizoen. Joël Piroe had met een treffer kort voor tijd ook een aandeel in de zege.