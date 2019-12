Van Gerwen complimenteus én kritisch op Sherrock: ‘Ze heeft nog niets gewonnen’

Van Gerwen noemt Sherrock ‘fenomenaal’ en heeft zin om tegen haar te spelen. De Engelse dartster rekende in de tweede WK-ronde af met Mensur Suljovic, de Oostenrijkse nummer 11 van de plaatsingslijst. ,,Ik wist altijd al waartoe ze in staat is, dus voor mij is het niets bijzonders. Ze zei tegen me: ‘Ik moet nu veel interviews doen’. Ik antwoordde: ‘Nu weet je hoe ik me de laatste 8 of 9 jaar voel’. Ik heb geen zin om advies te geven.”