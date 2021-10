Van Gerwen dankzij snelle zege naar tweede ronde EK, ook Noppert door

video Feyenoord zonder Sinisterra, maar waarschijn­lijk mét nieuweling Nelson tegen RKC

16:24 Luis Sinisterra is er niet bij als Feyenoord zaterdagmiddag aftrapt tegen RKC. Sterker nog, de Colombiaan is nog niet eens geland op Schiphol. De interlandperiode in Zuid-Amerika zorgt steeds vaker voor problemen en dit keer moet Arne Slot dus puzzelen om Sinisterra te vervangen. ,,Dat is wel vervelend ja’', zei Slot.