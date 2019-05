Van Gerwen en ‘Barney’ al vroeg uitgeschakeld in Barnsley

Video Lieshoute­naar Brouwers neemt biertjes voor lief na doelpunt FC Den Bosch: ‘Een en al emotie wat er uitkomt’

16:30 FC Den Bosch toonde zich zondagmiddag in de halve finale van de play-offs dodelijk effectief tegen Go Ahead Eagles. Mede dankzij een doelpunt van middenvelder Luuk Brouwers uit Lieshout beschikken de Bosschenaren over een uitstekende uitgangspositie (2-2). ,,Ik denk dat we met een goed gevoel terugreizen.”