Van Gerwen en Barney doen mee aan drive-in darts

Grootver­die­ners in peloton: Sagan op één, Dumoulin best betaalde Nederlan­der

10:36 Peter Sagan is momenteel de best betaalde wielrenner. Dat schrijft L’Équipe. De Franse krant publiceerde gisteren een lijst met grootverdieners in het peloton. Tom Dumoulin is de enige Nederlander in de top 19.