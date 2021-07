Van Gerwen en Van Barneveld snel onderuit in Coventry, sterk optreden Kuivenhoven

Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld hebben bij Players Championship 18 in Coventry weinig indruk gemaakt. Van Gerwen strandde in de derde ronde, Van Barneveld ging in zijn eerste partij al onderuit. Beste Nederlander was Maik Kuivenhoven, voor wie het doek pas viel in de halve finales.