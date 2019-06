Van Gerwen en Wattimena na valse start alsnog naar halve finale World Cup

Het was uitgerekend Van Gerwen die Nederland een valse start bezorgde in Hamburg. De beste darter ter wereld verloor namelijk zeer verrassend van Dawson Murschell, de 23-jarige nummer 100 op de mondiale ranking. Dat deed Van Gerwen met een uitzonderlijk laag gemiddelde van nog geen 85. Hij ging wél met de eerste twee legs aan de haal, maar stortte daarna in. In de hele partij raakte hij slechts twee dubbels, waar hij in totaal 22 kansen had: 2-4. En dus was het aan Wattimena om tegen Jim Long orde op zaken te stellen en er een beslissend koppelduel uit te slepen. Dat lukte hem, niet in de laatste plaats omdat tegenstander Long vanaf het begin geen hoog niveau haalde. The Machine Gun deed ondertussen wat hij moest doen en zo werd het 4-2 in Nederlands voordeel.

In de beslissingswedstrijd startte Nederland voortvarend met het winnen van de eigen leg. Dat deed Canada even later ook, maar dit bleek de enige leg die Murschell en Long gegund werd. Met een uitgooipercentage van 50% en een degelijk gecombineerd gemiddelde van 96 liepen Van Gerwen en Wattimena gauw weg bij de Canadezen: 4-1.



Raymond van Barneveld won samen met Van Gerwen de vorige twee edities. In totaal won Nederland de wereldtitel voor teams vier keer. Dat is evenveel als Engeland, de enige andere winnaar. Van Engeland zullen Van Gerwen en Wattimena in ieder geval geen last meer hebben, aangezien Michael Smith en Rob Cross gisteren verrassend van Ierland verloren. Datzelfde Ierland is vanavond de tegenstander in de halve finale. Mocht die gewonnen worden, dan wacht de winnaar van de partij tussen Schotland en Japan later op de avond in de eindstrijd.